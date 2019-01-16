Хайнс: матч с «Баварией» – шанс показать, что осечка с «Маккаби» была случайной

Центровой и капитан баскетбольного ЦСКА Кайл Хайнс поделился ожиданиями от предстоящего матча его команды с немецкой «Баварией» в рамках Евролиги.



«Это был не наш день, но больше мы не должны позволять себе так играть в Евролиге, если хотим выиграть турнир. Матч с «Баварией» – отличный шанс показать, что осечка с «Маккаби» была случайностью. У немецкого клуба отличная команда, где собрано много качественных, скоростных игроков. Они будут бороться все 40 минут, нам важно избежать перепадов в своей игре, постараться вернуть высокий процент дальних попаданий. Также надо грамотно сыграть против Деррика Уильямса и Девина Букера. В Мюнхене нам удалось это сделать, и мы одержали победу», – сказал Хайнс «Известиям».

ЦСКА — «Бавария» пройдёт в Москве завтра, 17 января. Начало — в 20:00 по московскому времени.