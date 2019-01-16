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Леброн Джеймс пропустит ещё как минимум два матча

Леброн Джеймс пропустит ещё как минимум два матча
Баскетбол / НБА

Стартовый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, продолжающий восстанавливаться после травмы паха, пропустит ещё как минимум два матча, сообщил ESPN его агент Рич Пол. Он не поедет в выездное турне, во время которого команде предстоят встречи с «Оклахома-Сити Тандер» и «Хьюстон Рокетс». При этом игрок постепенно наращивает нагрузку на тренировках и уже отрабатывает броски и передачи, а также занимается беговой подготовкой.

Джеймс получил повреждение в рождественском матче с «Голден Стэйт Уорриорз». С тех пор «Лейкерс» одержали 4 победы при 7 поражениях и опустились на восьмое место в Западной конференции. Ранее форвард никогда не пропускал более 13 встреч регулярного чемпионата в одном сезоне.

Леброн Джеймс увеличил интенсивность тренировок
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