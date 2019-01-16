Моня пропустит матч с «Олимпиакосом»

Капитан подмосковных «Химок» Сергей Моня пропустит матч регулярного чемпионата Евролиги из-за высокой температуры, которая продолжает держаться у спортсмена. По причине простуды Моня пропустит уже второй матч подряд.



«Участия в матче не примет Алексей Швед (восстанавливается после перелома мизинца). О процессе реабилитации расскажет болельщикам сам игрок. Также в Химках остался Сергей Моня (температура). А вот Энтони Гилл полетел с командой в Грецию», — гласит заявление пресс-службы подмосковной команды.



После 18 туров подмосковная команда занимает 13-ю строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. «Олимпиакос» идёт на пятой позиции. Встреча состоится завтра, 17 января, на «Арене мира и дружбы» в Греции. Начало — в 22:00 мск.