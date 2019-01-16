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15 очков Перри не спасли «Нижний Новгород» от поражения в матче с «Банвитом»

15 очков Перри не спасли «Нижний Новгород» от поражения в матче с «Банвитом»
Баскетбол

«Нижний Новгород» уступил «Банвиту» в матче регулярного чемпионата Лиги чемпионов ФИБА. Нижегородцы не лучшим образом начали матч, уже к первому перерыву проигрывая четыре очка соперникам. Вторая десятиминутка так же осталась за гостями, которые увеличили преимущество до семи очков к концу первой половины встречи.

После большого перерыва тенденция продолжилась, и к заключительному игровому отрезку «Банвит» вел со счётом 63:52. Однако в четвёртой четверти нижегородцам удался впечатляющий рывок, они были близки к тому, чтобы перевести встречу в овертайм, но немного не хватило. Итоговый счёт — 75:72 (18:15, 30:27, 14:10, 20:12) в пользу «Банвита».

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гэри Нил, набравший 21 очко. В составе хозяев отличился Кендрик Перри, на счету которого 15 очков.

Лига чемпионов ФИБА. Группа A. 11-й тур
16 января 2019, среда. 19:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
72:75
(15:19, 27:30, 10:14, 20:12)
Банвит
Балыкесир, Турция
Нижний Новгород: Перри - 15, Стребков - 14, Комолов - 12, Черапович - 11, Астапкович - 6, Драгичевич - 6, Попов - 4, Хаммер - 4, Жбанов, Торопов, Бабурин
Банвит: Нил - 21, Мур - 18, Морган - 11, Гечим - 7, Шелтон - 6, Оливер - 5, Онджел - 5, Переc - 2, Улусой, Османи, Акьел, Атар
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