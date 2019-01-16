15 очков Перри не спасли «Нижний Новгород» от поражения в матче с «Банвитом»

«Нижний Новгород» уступил «Банвиту» в матче регулярного чемпионата Лиги чемпионов ФИБА. Нижегородцы не лучшим образом начали матч, уже к первому перерыву проигрывая четыре очка соперникам. Вторая десятиминутка так же осталась за гостями, которые увеличили преимущество до семи очков к концу первой половины встречи.



После большого перерыва тенденция продолжилась, и к заключительному игровому отрезку «Банвит» вел со счётом 63:52. Однако в четвёртой четверти нижегородцам удался впечатляющий рывок, они были близки к тому, чтобы перевести встречу в овертайм, но немного не хватило. Итоговый счёт — 75:72 (18:15, 30:27, 14:10, 20:12) в пользу «Банвита».



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гэри Нил, набравший 21 очко. В составе хозяев отличился Кендрик Перри, на счету которого 15 очков.