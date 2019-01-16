Итудис: «Бавария» — очень серьёзная команда, очень амбициозная

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Баварией». По словам Итудиса, для московского коллектива важно вернуться к победам после плохого результата и плохой игры в матче с «Маккаби».



«Очень серьёзная команда, очень амбициозная. Отличные атлеты, тренерская команда. Нам очень важно вернуться к победам после плохого результата и плохой игры в матче с «Маккаби».



Мы неплохо сыграли против «Химок», нашли себя. Особенно хорошо игра получалась в первой и в третьей четвертях, мы их смели. Нужно продолжать», — передаёт слова Димитриса Итудиса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Встреча состоится 17 января 2019 года, начало — в 20:00 мск.