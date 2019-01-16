Виталий Фридзон назначен капитаном «Локомотива-Кубань»

Атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Виталий Фридзон сменил Дмитрия Кулагина на посту капитана краснодарской команды, сообщает пресс-служба «Локомотива-Кубань».



Ранее Фридзон был вице-капитаном команды. Кулагин был назначен капитаном коллектива в августе 2018 года. Кулагин выступает в составе краснодарцев с 2017 года.



33-летний Фридзон выступает в Лиге ВТБ уже в течение 10 сезонов, ранее он защищал цвета «Химок» и ЦСКА. Его средняя результативность в 234 матчах составляет 9,7 очка за игру.



В конце декабря Фридзон вышел на первое место по результативности в истории Лиги ВТБ, обогнав защитника «Химок» Алексея Шведа. Первым матчем для Фридзона в качестве капитана станет встреча с «Ульмом» в рамках Топ-16 Еврокубка.