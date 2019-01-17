Хайнс: ЦСКА нужно восстановить свой статус в матче с «Баварией»

Баскетболист ЦСКА Кайл Хайнс поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Баварией».



«Это важная игра для нас, особенно с учётом того, что последний матч мы дома проиграли «Маккаби». Поэтому это важный матч. Нужно восстановить свой статус, восстановить хорошее настроение и вернуть уверенность здесь, дома.



Кто в «Баварии» самый опасный»? У них много хороших игроков, это именно команда. Нет прямо ключевого игрока, который тащил бы их на себе, но точно можно выделить Дерека Уильямса, у которого просто потрясающий сезон, он атлетичен и может на паркете многое, доставляет проблемы на мисматчах. Копонен, против которого мы часто играли в Евролиге. У них много игроков, которые делают «Баварию» опасной командой», — передаёт слова Кайла Хайнса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.



Встреча состоится 17 января, начало — в 20:00 мск.