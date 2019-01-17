«Хьюстон» в овертайме уступил «Бруклину», «Милуоки» обыграл «Мемфис»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» (25-19) на домашнем паркете в овертайме уступил «Бруклин Нетс» (23-23) — 142:145.

В составе победителей дабл-даблами отметились Спенсер Динуайдди (33 очка и 10 результативных передач) и Джарретт Аллен (20 баллов и 24 подбора).

У «ракетчиков» дабл-даблы на счету Пи Джея Такера (20 очков и 10 подборов) и Джеймса Хардена (58 баллов и 10 подборов). Последний реализовал 5 из 19 бросков из-за дуги и 21 из 23 с линии штрафных. Всего «Хьюстон» выполнил 70 трёхочковых.

В параллельном матче «Милуоки Бакс» (32-12) на выезде обыграл «Мемфис Гриззлиз» (19-25) — 111:101. Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов.