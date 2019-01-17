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«Хьюстон» в овертайме уступил «Бруклину», «Милуоки» обыграл «Мемфис»

«Хьюстон» в овертайме уступил «Бруклину», «Милуоки» обыграл «Мемфис»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» (25-19) на домашнем паркете в овертайме уступил «Бруклин Нетс» (23-23) — 142:145.

В составе победителей дабл-даблами отметились Спенсер Динуайдди (33 очка и 10 результативных передач) и Джарретт Аллен (20 баллов и 24 подбора).

У «ракетчиков» дабл-даблы на счету Пи Джея Такера (20 очков и 10 подборов) и Джеймса Хардена (58 баллов и 10 подборов). Последний реализовал 5 из 19 бросков из-за дуги и 21 из 23 с линии штрафных. Всего «Хьюстон» выполнил 70 трёхочковых.

В параллельном матче «Милуоки Бакс» (32-12) на выезде обыграл «Мемфис Гриззлиз» (19-25) — 111:101. Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 27 очков и 11 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
142:145
ОТ (30:34, 24:28, 40:23, 37:46, 11:14)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Хьюстон Рокетс: Харден - 58, Гордон - 20, Такер - 20, Грин - 15, Риверс - 13, Нанналли - 9, Илариу - 7, Крисс, Кларк, Эдвардс, Хартенштайн
Бруклин Нетс: Динуайдди - 33, Кэрролл - 22, Грэм - 21, Аллен - 20, Харрис - 17, Куруч - 14, Расселл - 10, Напьер - 5, Холлис-Джефферсон - 3, Пинсон, Дэвис, Фарид
НБА - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
101:111
(20:28, 25:22, 28:41, 28:20)
Милуоки Бакс
Милуоки
Мемфис Гриззлиз: Касспи - 17, Грин - 14, Конли - 14, Марк Газоль - 14, Мэк - 11, Картер - 8, Джексон - 7, Холидэй - 5, Рэбб - 4, Ноа - 4, Темпл - 2, Ватанабэ - 1
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 27, Бледсо - 16, Уилсон - 13, Миддлтон - 11, Браун - 11, Хилл - 9, Лопес - 9, Брогдон - 9, Коннотон - 3, Ильясова - 3, Мейкер, Смит, Снелл
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