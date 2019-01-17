«Портленд» благодаря 33 очкам Лилларда обыграл «Кливленд»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете обыграл «Кливленд Кавальерз» — 129:112. Хозяева выиграли все четыре четверти.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Дэмьен Лиллард, набравший 33 очка. Трипл-дабл из 10 баллов, 10 подборов и 10 результативных передач оформил Юсуф Нуркич. На счету Си Джея Макколлума 19 очков. Игроки «Портленда» реализовали 16 бросков из 29 из-за дуги.

В составе «Кливленда» 22 очка набрал Джордан Кларксон, 20 – Родни Худ, 16 – Анте Жижич.

«Портленд» (27-19) впервые победил за три встречи и закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Кливленда» (10-35) семь поражений в восьми матчах.