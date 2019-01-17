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«Портленд» благодаря 33 очкам Лилларда обыграл «Кливленд»

«Портленд» благодаря 33 очкам Лилларда обыграл «Кливленд»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Портленд Трэйл Блэйзерс» на домашнем паркете обыграл «Кливленд Кавальерз» — 129:112. Хозяева выиграли все четыре четверти.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Дэмьен Лиллард, набравший 33 очка. Трипл-дабл из 10 баллов, 10 подборов и 10 результативных передач оформил Юсуф Нуркич. На счету Си Джея Макколлума 19 очков. Игроки «Портленда» реализовали 16 бросков из 29 из-за дуги.

В составе «Кливленда» 22 очка набрал Джордан Кларксон, 20 – Родни Худ, 16 – Анте Жижич.

«Портленд» (27-19) впервые победил за три встречи и закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Кливленда» (10-35) семь поражений в восьми матчах.

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
129:112
(30:26, 32:29, 38:30, 29:27)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 33, Макколлум - 19, Лейман - 18, Амину - 14, Коллинс - 11, Нуркич - 10, Карри - 8, Тёрнер - 7, Стаускас - 5, Леонард - 4, Харклесс, Трент-мл., Саймонс
Кливленд Кавальерс: Кларксон - 22, Худ - 20, Жижич - 16, Пэйн - 12, Секстон - 11, Блоссомгейм - 8, Деллаведова - 8, Бёркс - 7, Томпсон - 4, Осман - 4, Фрай, Нваба
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