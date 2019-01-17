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«Юта» одержала пятую победу подряд, разгромив «Клипперс»

«Юта» одержала пятую победу подряд, разгромив «Клипперс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Юта Джаз» на выезде разгромил «Лос-Анджелес Клипперс» 129:109. Команда из штата Солт-Лейк-Сити уступила только во второй четверти (25:27).

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Донован Митчелл, набравший 28 очков. Дабл-даблами отметились Руди Гобер (23 балла и 22 подбора) и Деррик Фэйворс (11 очков и 10 подборов). 23 очка на счету Джея Краудера, реализовавшего 5 из 11 бросков из-за дуги.

В составе калифорнийцев 23 очка набрал Лу Уильямс, 17 – Тобиас Харрис.

«Юта» (25-21) одержала пятую победу подряд и вновь вошла в зону плей-офф Западной конференции, обогнав «Лос-Анджелес Лейкерс» (24-21). «Клипперс» (24-20) уступили в четвёртой встрече кряду.

НБА - регулярный чемпионат
17 января 2019, четверг. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
109:129
(22:31, 27:25, 23:32, 37:41)
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 23, Харрис - 17, Брэдли - 15, Харрелл - 11, Галлинари - 9, Жильжо-Александер - 8, Уоллес - 6, Мотли - 5, Скотт - 5, Гортат - 4, Марьянович - 4, Торнвелл - 2, Беверли
Юта Джаз: Митчелл - 28, Гобер - 23, Краудер - 23, Корвер - 19, Фэйворс - 11, О'Нил - 10, Инглс - 6, Аллен - 6, Ньянг - 3, Митру-Лонг, Юдо, Кавано
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