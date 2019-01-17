«Юта» одержала пятую победу подряд, разгромив «Клипперс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Юта Джаз» на выезде разгромил «Лос-Анджелес Клипперс» 129:109. Команда из штата Солт-Лейк-Сити уступила только во второй четверти (25:27).

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Донован Митчелл, набравший 28 очков. Дабл-даблами отметились Руди Гобер (23 балла и 22 подбора) и Деррик Фэйворс (11 очков и 10 подборов). 23 очка на счету Джея Краудера, реализовавшего 5 из 11 бросков из-за дуги.

В составе калифорнийцев 23 очка набрал Лу Уильямс, 17 – Тобиас Харрис.

«Юта» (25-21) одержала пятую победу подряд и вновь вошла в зону плей-офф Западной конференции, обогнав «Лос-Анджелес Лейкерс» (24-21). «Клипперс» (24-20) уступили в четвёртой встрече кряду.