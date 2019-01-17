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Йованович: урезанная ротация и потеря Маклина по ходу игры создали много проблем

Йованович: урезанная ротация и потеря Маклина по ходу игры создали много проблем
Баскетбол / Еврокубок

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович объяснил причины сложностей команды в матче третьего тура Топ-16 Еврокубка с «Ратиофармом».

«Очень трудная игра. Из-за травм Кулагина и Фалля у нас урезана ротация, но в первой четверти потеряли ещё и Маклина. Это создало много проблем. Троим-четверым игрокам пришлось провести дополнительные минуты на площадке, и в концовке нам пришлось тяжело. Однако команда проявила характер, мы попали ключевые броски и одержали победу. С теми трудностями, которые мы имели, парни показали невероятный уровень самоотдачи и концентрации», – цитирует Йовановича официальный сайт клуба.

Встреча завершилась выездной победой «Локомотива» со счётом 84:81. После неё краснодарцы занимают 2-е место в группе F с двумя выигранными матчами при одном проигранном.

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