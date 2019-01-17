«Уорриорз» и «Пеликанс» побили рекорд НБА, реализовав 43 трёхочковых за матч

«Голден Стэйт Уорриорз» и «Нью-Орлеан Пеликанс» установили новый рекорд НБА, выполнив совместно 43 точных трёхочковых в матче регулярного чемпионата. При этом реализация дальних атак составила 50%. «Голден Стэйт» отправил в цель 24 броска из-за дуги, а «Нью-Орлеан» – 19. Соавторами рекорда стали шесть игроков «Уорриорз» и семь «Пеликанс», а наибольший вклад внесли Стивен Карри (9 точных трёхочковых), Никола Миротич (6) и Кевин Дюрант (5).



Предыдущее высшее достижение в 41 дальнее попадание за один матч на двоих принадлежало «Голден Стэйт» и «Сакраменто Кингз» и было установлено 11 дней назад. Тогда «Уорриорз» оказались точны в 21 атаке из-за дуги, а «Кингз» — в 20.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 147:140.

41 очко Стивена Карри помогло «Голден Стэйт» победить «Нью-Орлеан»