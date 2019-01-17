Харден: одной из причин поражения «Хьюстона» стали кадровые проблемы

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден высказал мнение о причинах неудачи в матче регулярного чемпионата НБА с «Бруклин Нетс».



«Кадровые проблем в некоторой степени повлияли на результат. Нам не хватало габаритов. А Джеймс Наннэлли впервые сыграл за нашу команду. Кроме того, мы совершили пару ошибок в концовке. Но нужно отдать должное «Бруклину». Его игроки реализовали важные броски в ключевые моменты. Тем не менее я расстроен. Очень расстроен», – передаёт слова Хардена ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Хьюстона» в овертайме со счётом 142:145, а Харден в ней набрал 58 очков, совершил 10 подборов, отдал 6 результативных передач, сделал перехват и поставил блок-шот за 45 минут.

Харден – третий игрок в истории НБА, набиравший по 30 очков в 18 матчах подряд