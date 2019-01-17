Шикарный финт и эффектный трёхочковый Ирвинга – в топ-10 дня в НБА

Роскошные данки мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Энтони Дэвиса, разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Шона Ливиннстона, мощного форварда «Мемфис Гриззлиз» Джамайкла Грина и атакующего защитника «Хьюстон Рокетс» Эрика Гордона, шикарный финт с разворотом и эффектный трёхочковый через руки Кавая Леонарда разыгрывающего «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинга, важное дальнее попадание в концовке матча разыгрывающего «Бруклин Нетс» Спенсера Динвидди, а также безжалостный блок-шот лёгкого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо Марку Газолю оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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