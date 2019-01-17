Ирвинг извинился перед Джеймсом за поведение во время выступлений за «Кливленд»

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг признался, что критика со стороны молодых партнёров по команде заставила его по-новому взглянуть на отношения с форвардом Леброном Джеймсом в те времена, когда они оба выступали за «Кливленд Кавальерс».



«Для меня это было очень важно. Мне пришлось позвонить Леброну и извиниться перед ним за поведение во время наших совместных выступлений за «Кливленд». Я был молод и хотел во всём следовать его примеру, но при этом делать всё по-своему. Я хотел вести команду к чемпионскому титулу. Я хотел быть лидером. Я хотел всё. Но мало кто может понять ответственность, которая лежит на лучшем игрока мира.



Джеймсу было тяжело в «Кавальерс». Ведь иногда нелегко тянуть за собой коллектив», – передаёт слова Ирвинга ESPN.