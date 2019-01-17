Ирвинг: почему-то многие думают, что я не умею пасовать

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинг прокомментировал своё достижение в матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс», в котором он установил личный карьерный рекорд, отдав 18 результативных передач.



«Почему-то многие думают, что я не умею пасовать. Но на самом деле, когда забивают партнёры, то моя работа становится намного легче», – передаёт слова Ирвинга ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Бостона» со счётом 117:108. Защитник в ней также набрал 27 очков, совершил 5 подборов, сделал перехват и поставил блок-шот за 38 минут. В среднем за карьеру он отдаёт по 5,6 передачи за игру, а в нынешнем сезоне его показатели составляют 6,7 передачи. Это лучший результат за всё время его выступлений в лиге.

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