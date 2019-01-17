Стивен Карри: когда я ловлю кураж, то не вижу ничего, кроме кольца

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри поделился впечатлениями от собственной игры в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс».



«Иногда, когда я ловлю кураж, то действительно не вижу ничего, кроме кольца. Поэтому просто стараюсь сохранять равновесие и выходить на нужную точку. Именно такие ситуации я отрабатываю на тренировках. Это даёт мне уверенность в бросках. Я не сомневаюсь, что партнёры создадут мне возможность для атаки», – передаёт слова Карри ESPN.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 147:140. Карри в ней набрал 41 очко, совершил 5 подборов, отдал 3 передачи и сделал перехват за 35 минут. Он стал первым игроком в истории НБА, реализовавшим как минимум по 8 трёхочковых в трёх матчах подряд.

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