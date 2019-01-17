В АСБ рассказали о деталях Матча звёзд, который пройдёт в Великом Новгороде

Матч звёзд АСБ 2019 года пройдёт с 24 по 26 января в Великом Новгороде. В течение трёх дней в городе пройдёт фестиваль студенческого баскетбола, в ходе которого состоятся мастер-классы, открытый турнир, семинары и шоу-матч с участием лучших игроков студенческой лиги.

26 января в в Физкультурно-спортивном комплексе Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого пройдёт игра с участием лучших баскетболистов АСБ. Команды будут смешанными, то есть с участием юношей и девушек. Формат игры — команда «Востока» против команды «Запада». В программу Матча звёзд включены конкурсы: соревнование на лучший бросок сверху, соревнование трёхочковых бросков, выступление танцевальной группы поддержки, развлекательная программа для зрителей.

«Всего в шоу-матче примут участие 36 игроков ассоциации: по 18 в каждой команде. Все они являются спортсменами-любителями и студентами очных отделений высших учебных заведений. Это самые ценные игроки АСБ по результатам ежемесячных голосований болельщиков и лучшие игроки по версии экспертов. Всего баскетболисты представляют 35 вузов из 29 городов страны.



Матч звёзд – 2019 посвящён памяти олимпийского чемпиона 1972 года Сергея Белова. Накануне игры пройдёт Вечер памяти Сергея Белова, в котором примут участие и его друзья, известные ветераны советского баскетбола.



В основу фирменного стиля Матча звёзд лег образ легендарного князя Рюрика, заимствованный у монумента «Тысячелетие России».



Помимо Великого Новгорода за право провести Матч звёзд боролись Астрахань и Уфа. В итоге решающую роль сыграли потенциальная культурная программа и имеющаяся в распоряжении университетская и городская инфраструктура», — говорится в пресс-релизе ACB.