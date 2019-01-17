Йованович: «Автодор» – непростой соперник

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором». По мнению Йовановича, саратовский коллектив является непростым соперником.



«Игра в Саратове состоится лишь через пару дней после матча с «Ульмом», мы даже не заезжаем в Краснодар. У нас мало игроков в строю, плюс долгий перелёт из Германии: есть все предпосылки к тому, что матч будет тяжёлым. «Автодор» – непростой соперник, и нам нужно показать свою лучшую игру, чтобы добиться победы», — приводит слова Владе Йовановича официальный сайт краснодарской команды.



Встреча «Локомотива-Кубань» и саратовского «Автодора» пройдёт 19 января 2019 года в Саратове. Начало — в 16:00 по московскому времени.