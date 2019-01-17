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«Парма» подписала контракт с Кеном Брауном

«Парма» подписала контракт с Кеном Брауном
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Парма» и американский баскетболист Кен Браун договорились о заключении соглашения до конца сезона-2018/19. Контракт вступит в силу после прохождения игроком медосмотра, сообщает официальный сайт пермяков.

«Кен Браун выделился в прошлом году тем, что, дополнив ВЭФ в межсезонье, помог им выйти в плей-офф и продемонстрировал хорошую игру. Кроме того, он провёл уверенные полсезона в чемпионате Литвы, который является серьезным чемпионатом с высоким уровнем баскетбола.

Кен Браун — эмоциональный игрок, всегда играет с хорошей энергией и отдачей. Надеемся, что он поможет команде играть в быстрый баскетбол и мы продолжим сезон в таком же стиле, в каком играли в прошлом году», — приводит слова главного тренера пермяков Николайса Мазурса официальный сайт команды.

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