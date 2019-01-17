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20 очков Клайберна помогли ЦСКА победить «Баварию»

20 очков Клайберна помогли ЦСКА победить «Баварию»
Баскетбол / Евролига

ЦСКА добыл победу на домашней арене в матче с «Баварией» в 19-м туре регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Мюнхена удачно провела первую четверть, выиграв её со счётом 20:13. Во второй десятиминутке ЦСКА сократил отставание до двух очков — 35:37.

После перерыва «Баварии» снова удалось немного нарастить преимущество — 57:52. Лишь в заключительном игровом отрезке ЦСКА прибавил и совершил рывок, который помог «армейцам» оформить победу — 77:70. Таким образом, ЦСКА закрыл поражение минувшего тура от «Маккаби».

Лучшим в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 20 очков и собравший 8 подборов, 12 очков набрал Дэниел Хэкетт. В составе «Баварии» по 12 баллов в актив записали Петтери Копонен и Нихад Джедович.

Евролига. 19-й тур
17 января 2019, четверг. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
77:70
(13:20, 22:17, 17:20, 25:13)
Бавария
Мюнхен, Германия
ЦСКА: Клайберн - 20, Хэкетт - 12, Родригес - 11, Боломбой - 9, Курбанов - 9, де Коло - 5, Хайнс - 4, Питерс - 3, Антонов - 2, Хантер - 2, Ухов, М. Кулагин
Бавария: Джедович - 12, Копонен - 12, Радошевич - 10, Йович - 10, Деррик Уильямс - 10, Данжубич - 8, Хоббс - 4, Ло - 2, Бартель - 2, Кинг, Амайце, Огунсипе
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