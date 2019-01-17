21 очко Микки не спасло «Химки» от поражения в матче с «Олимпиакосом»

В Пиреях завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Местный «Олимпиакос» одержал уверенную победу над «Химками».

Хозяева уже в первой четверти оформили хороший рывок, поведя в счёте с преимуществом в 9 очков — 20:11. К большому перерыву преимущество «Олимпиакоса» стало двузначным — 32:22. После большого перерыва превосходство греческого коллектива стало ещё более ощутимым — 55:36. Лишь в заключительном игровом отрезке «Химки» немного сократили отставание, что уже никак не влияло на исход встречи. Победа «Олимпиакоса» — 71:57.

В составе «Химок» лучшим стал Джордан Микки, набравший 21 очко. У «Олимпиакоса» по 14 баллов набрали Костас Папаниколау и Александр Везенков. 13 баллов было в активе Николы Милутинова.