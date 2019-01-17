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21 очко Микки не спасло «Химки» от поражения в матче с «Олимпиакосом»

21 очко Микки не спасло «Химки» от поражения в матче с «Олимпиакосом»
Баскетбол / Евролига

В Пиреях завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Местный «Олимпиакос» одержал уверенную победу над «Химками».

Хозяева уже в первой четверти оформили хороший рывок, поведя в счёте с преимуществом в 9 очков — 20:11. К большому перерыву преимущество «Олимпиакоса» стало двузначным — 32:22. После большого перерыва превосходство греческого коллектива стало ещё более ощутимым — 55:36. Лишь в заключительном игровом отрезке «Химки» немного сократили отставание, что уже никак не влияло на исход встречи. Победа «Олимпиакоса» — 71:57.

В составе «Химок» лучшим стал Джордан Микки, набравший 21 очко. У «Олимпиакоса» по 14 баллов набрали Костас Папаниколау и Александр Везенков. 13 баллов было в активе Николы Милутинова.

Евролига. 19-й тур
17 января 2019, четверг. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
71:57
(20:11, 12:11, 23:14, 16:21)
Химки
Химки, Россия
Олимпиакос: Папаниколау - 14, Везенков - 14, Милутинов - 13, Стрелниекс - 11, Принтезис - 10, Спанулис - 6, Уильямс-Госс - 3, Тупан, Тимма, Манцарис, Богрис, Ледей
Химки: Микки - 21, Крокер - 10, Гилл - 9, Томас - 6, Дженкинс - 4, Бост - 3, Вяльцев - 2, Маркович - 2, Грин, Зайцев, Губанов, Зубков
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