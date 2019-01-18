Родригес: чтобы стать лучше, ЦСКА упорно работает каждый день

Защитник ЦСКА Серхио Родригес поделился впечатлениями от победы своей команды в матче с «Баварией» в 19-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Всегда круто выигрывать. Очевидно, что у нас были взлёты и падения сегодня, мы отлично играли в защите. Мы знаем, что это длинный путь и иногда будет падение. В эти моменты надо искать пути к победе. Мы упорно работаем каждый день, играем, чтобы стать лучше, и знаем, что это дорога к тому, чтобы быть лучшими в конце.



Джоэл внёс в игру огромный вклад. Он с самого начала упорно трудится. У нас отличная команда, есть таланты на каждой позиции, и иногда сложно найти время для всех. Но он показывает, что каждый раз, когда играет, приносит пользу. Он упорно работает, как и все мы», — передаёт слова испанца корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.