Эффектный данк Боломбоя — в видеообзоре матча «ЦСКА» — «Бавария»

ЦСКА добыл победу на домашней арене в матче с «Баварией» в 19-м туре регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Мюнхена удачно провела первую четверть, выиграв её со счётом 20:13. Во второй десятиминутке ЦСКА сократил отставание до двух очков — 35:37.

После перерыва «Баварии» снова удалось немного нарастить преимущество — 57:52. Лишь в заключительном игровом отрезке ЦСКА прибавил и совершил рывок, который помог «армейцам» оформить победу — 77:70. Таким образом, ЦСКА закрыл поражение минувшего тура от «Маккаби».

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Лучшим в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 20 очков и собравший 8 подборов, 12 очков набрал Дэниел Хэкетт. В составе «Баварии» по 12 баллов в актив записали Петтери Копонен и Нихад Джедович.

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