Точные трёхочковые Стрелниекса – в видеобзоре поражения «Химок» от «Олимпиакоса»

В Пирее завершился матч 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Местный «Олимпиакос» одержал уверенную победу над «Химками».

Хозяева уже в первой четверти оформили рывок, поведя в счёте с преимуществом в 9 очков — 20:11. К большому перерыву преимущество «Олимпиакоса» стало двузначным — 32:22. После большого перерыва превосходство греческого коллектива стало ещё более ощутимым — 55:36. Лишь в заключительном игровом отрезке «Химки» немного сократили отставание, что уже никак не повлияло на исход встречи. Победа «Олимпиакоса» — 71:57.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

В составе «Химок» лучшим стал Джордан Микки, набравший 21 очко. У «Олимпиакоса» по 14 баллов набрали Костас Папаниколау и Александр Везенков. 13 баллов в активе Николы Милутинова.