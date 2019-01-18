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«Филадельфия» разгромила «Индиану», «Шарлотт» обыграл «Сакраменто»

«Филадельфия» разгромила «Индиану», «Шарлотт» обыграл «Сакраменто»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Филадельфия Сиксерс» (30-16) на выезде разгромил «Индиану Пэйсерс» (29-15) – 120:96.

В составе победителей 27 очков набрал Джимми Батлер, 20 – Джей Джей Редик. Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл из 22 баллов и 13 подборов. 27 очков у хозяев в активе Таддеуса Янга, 15 – у Виктора Оладипо.

В параллельной встрече «Шарлотт Хорнетс» (21-23) дома оказался сильнее «Сакраменто Кингз» (23-22) – 114:95.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Сакраменто» Бадди Хилд, набравший 24 очка. 17 баллов на счету Богдана Богдановича, 15 – у Марвина Бэгли. В составе победителей 23 очка на счету Кембы Уокера. Гильермо Эрнангомес оформил дабл-дабл из 11 баллов и 16 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2019, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
96:120
(25:28, 23:26, 23:32, 25:34)
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Индиана Пэйсерс: Янг - 27, Оладипо - 15, Эванс - 13, Богданович - 9, Джозеф - 8, Тёрнер - 8, Коллисон - 6, Сабонис - 6, Макдермотт - 2, Лиф - 2, Холидей, О'Куинн, Джонсон
Филадельфия Сиксерс: Батлер - 27, Эмбиид - 22, Редик - 20, Симмонс - 11, Мускала - 11, Чендлер - 10, Макконнел - 7, Шамет - 6, Болден - 6, Брюэр, Джонсон, Коркмаз
НБА - регулярный чемпионат
18 января 2019, пятница. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
114:95
(20:25, 43:25, 20:23, 31:22)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 23, Бриджес - 15, Кидд-Гилкрист - 15, Лэмб - 14, Паркер - 14, Эрнангомес - 11, Уильямс - 10, Батюм - 7, Монк - 5, Грэм, Бэйкон, Бийомбо, Камински
Сакраменто Кингз: Хилд - 24, Богданович - 17, Багли III - 15, Фокс - 10, Коли-Стайн - 8, Шамперт - 7, Джексон - 6, Феррелл - 5, Бьелица - 2, Джайлс - 1, Мейсон, Маклемор, Куфос
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