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«Денвер» разгромил «Чикаго», «Торонто» без Леонарда обыграл «Финикс»

«Денвер» разгромил «Чикаго», «Торонто» без Леонарда обыграл «Финикс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» на домашнем паркете разгромил «Чикаго Буллз» — 135:105.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «быков» Лаури Маркканен, оформивший дабл-даблл из 27 очков и 10 подборов. 17 баллов на счету Робина Лопеса, 15 – у Джабари Паркера. В составе «Денвера» 25 очков в активе Джамала Маррея. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 18 баллов и 11 результативных передач.

В параллельной встрече «Торонто Рэпторс» дома обыграл «Финикс Санз» — 111:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 30 очков. Первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 15 баллов и 17 подборов. В составе «Торонто» 22 очка набрал Серж Ибака. Кавай Леонард и Йонас Валанчюнас пропускали матч.

НБА - регулярный чемпионат
18 января 2019, пятница. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
135:105
(28:30, 33:17, 42:26, 32:32)
Чикаго Буллз
Чикаго
Денвер Наггетс: Маррей - 25, Йокич - 18, Миллсэп - 14, Харрис - 14, Крэйг - 13, Бисли - 13, Лайлз - 12, Эрнангомес - 9, Пламли - 8, Моррис - 6, Гудвин - 3, Лайдон
Чикаго Буллз: Маркканен - 27, Лопес - 17, Паркер - 15, Хатчинсон - 12, Портис - 10, Лавин - 8, Блэкени - 6, Данн - 6, Харрисон - 2, Фелисио - 2, Селден, Арчидиаконоу
НБА - регулярный чемпионат
18 января 2019, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
111:109
(32:20, 25:29, 20:29, 34:31)
Финикс Санз
Финикс
Торонто Рэпторс: Ибака - 22, Лоури - 16, Ванвлит - 15, Майлз - 13, Сиакам - 10, Райт - 10, Грин - 9, Монро - 9, Пауэлл - 4, Буше - 3, Маккоу, Леонард
Финикс Санз: Букер - 30, Убре - 18, Эйтон - 15, Бриджес - 15, Уоррен - 11, Окобо - 8, Джексон - 7, Холмс - 3, Мелтон - 2, Эйси, Андерсон, Дэниелс, Бендер
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