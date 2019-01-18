«Денвер» разгромил «Чикаго», «Торонто» без Леонарда обыграл «Финикс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Денвер Наггетс» на домашнем паркете разгромил «Чикаго Буллз» — 135:105.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «быков» Лаури Маркканен, оформивший дабл-даблл из 27 очков и 10 подборов. 17 баллов на счету Робина Лопеса, 15 – у Джабари Паркера. В составе «Денвера» 25 очков в активе Джамала Маррея. Никола Йокич оформил дабл-дабл из 18 баллов и 11 результативных передач.

В параллельной встрече «Торонто Рэпторс» дома обыграл «Финикс Санз» — 111:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 30 очков. Первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон оформил дабл-дабл из 15 баллов и 17 подборов. В составе «Торонто» 22 очка набрал Серж Ибака. Кавай Леонард и Йонас Валанчюнас пропускали матч.