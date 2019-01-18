Победные броски Сиакама и Брайанта — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли победные броски форварда «Торонто Рэпторс» Паскаля Сиакама и центрового «Уизардс» Томаса Брайанта, мощные данки форварда «Вашингтон Уизардс» Троя Брауна, центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Ивицы Зубаца, защитника «Чикаго Буллз» Криса Данна, новичка «Шарлотт Хорнетс» Майлса Бриджеса и форварда «Денвер Наггетс» Пола Миллсэпа, эффектные проходы разыгрывающего «Хорнетс» Кембы Уокера и центрового «Наггетс» Николы Йокича, а также роскошная передача защитника «Рэпторс» Дэнни Грина.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал форвард «Лейкерс» Кайл Кузма, набравший 32 очка в выездном матче с «Оклахома-Сити Тандер» (138:128 ОТ).