Ошибка рефери позволила Уэстбруку перевести игру с «Лейкерс» в овертайм

Разыгрывающий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук перевёл в овертайм домашнюю игру регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс», реализовав три штрафных броска в концовке заключительной четверти.

В последней атаке «Оклахома-Сити» рефери зафиксировали фол на Уэстбруке со стороны разыгрывающего «Лейкерс» Лонзо Болла. Арбитры посчитали, что Расселл уже начал совершать трёхочковый бросок, однако после игры признали, что нарушение случилось раньше.

Видео доступно на странице House of Highlights в «Инстаграме».

В дополнительной пятиминутке баскетболисты «Лос-Анджелеса» переиграли «Тандер» на 10 очков и оформили победу со счётом 138:128.

Уэстбрук за 43 минуты набрал 26 очков, отдал 13 результативных передач, собрал 9 подборов, а также совершил один перехват и один блок-шот. Разыгрывающий реализовал 7 из 30 бросков с игры.