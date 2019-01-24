Куртинайтис: «Химки» у «Баварии» ещё не выигрывали

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал предстоящий матч Евролиги с «Баварией».



«Возвращение в «Химки» — для меня большой вызов, но в жизни я вызовы принимаю. У нас много матчей, все они важны, и на каждую игру мы смотрим, как на финальную. Исторически «Химки» у «Баварии» ещё не выигрывали, и этот факт будет являться для нас дополнительной мотивацией. Думаю, мы неплохо готовы и надеемся обыграть немцев. В межсезонье тренер «Баварии» Радоньич пригласил нескольких игроков из своей бывшей команды «Црвены Звезды». Они уже давно играют вместе, показывают хороший командный баскетбол в защите, отлично понимают друг друга. Также в их составе есть индивидуально сильные игроки Джедович и Уильямс, которым помогают другие баскетболисты. Командная игра и сильные лидеры делают их грозным соперником, да и весь сезон они играют здорово.



У нас немного времени на подготовку, мы потихоньку вводим изменения и должны выжать из игроков больше энергии, старания и желания. Люблю, чтобы команда играла дисциплинированно, что уменьшает число потерь и позволяет лучше контролировать игру. Я пообщался с игроками и тренерами, понял, что они думают и чувствуют. Картина как бы ясна, будем делать постепенные изменения там, где это требуется, а в целом работа команды поставлена очень хорошо», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.