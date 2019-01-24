У Оладипо диагностирован разрыв коленного сухожилия, он выбыл до конца сезона

23 января «Индиана Пэйсерс» провела встречу регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс». В ходе встречи травму получил защитник «Индианы», лидер команды Виктор Оладипо. Во второй четверти в результате борьбы с Паскалем Сиакамом он повредил колено и не смог самостоятельно покинуть площадку.

После МРТ-обследования у баскетболиста диагностировали разрыв сухожилия правого колена, сообщает официальная страница «Индианы» в «Твиттере». В скором времени Оладипо предстоит перенести операцию, защитник выбыл из строя до конца нынешнего сезона.

Обозреватель Эдриан Войнаровски сообщает, что такая травма очень редка в баскетболе. В своё время от нее страдали Чарльз Баркли и Тони Паркер. Медики «Индианы» намерены изучить опыт «Сан-Антонио Спёрс», который занимался реабилитацией Паркера. Ожидается, что возвращение Оладипо может затянуться на долгий срок.

Средняя статистика Оладипо в нынешнем сезоне составляла 19,2 очка, 5,7 подбора и 5,3 передачи.