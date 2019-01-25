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Дабл-дабл Калойаро помог «Маккаби» победить «Панатинаикос»

Дабл-дабл Калойаро помог «Маккаби» победить «Панатинаикос»
Баскетбол / Евролига

«Маккаби» одержал победу на домашней арене в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом». Команда из Тель-Авива неудачно начала встречу, уступив в первой четверти со счётом 16:17, но уже в следующей десятиминутке прибавила и на большой перерыв ушла в статусе лидера — 40:35.

Во второй половине матча израильская команда продолжила наращивать преимущество. К концу третьей четверти баскетболисты «Маккаби» вели в счёте с разницей в 8 очков — 62:54. В заключительном игровом отрезке хозяева контролировали происходящее на паркете, оформив победу со счётом 84:75.

Лучшим в составе победителей стал Анжело Калойаро, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. У «Панатинаикоса» дабл-дабл был на счету Ника Калатеса — 14 очков и 10 передач.

Евролига. 20-й тур
24 января 2019, четверг. 22:30 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
84:75
(16:17, 24:18, 22:19, 22:21)
Панатинаикос
Афины, Греция
Маккаби Т-А: Калояро - 20, Уилбекин - 13, Ролл - 9, Блэк - 9, Тайус - 8, О'Брайант - 7, Парго - 6, Коэн - 6, Рей - 3, ДиБартоломео - 3, Зусман
Панатинаикос: Лойески - 14, Калатес - 14, Томас - 12, Папапетру - 9, Митоглу - 7, Лекавичюс - 6, Пэйн - 4, Адетокунбо - 4, Килпатрик - 3, Гист - 2, Папаяннис, Вуюкас
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