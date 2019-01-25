Дабл-дабл Калойаро помог «Маккаби» победить «Панатинаикос»

«Маккаби» одержал победу на домашней арене в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Панатинаикосом». Команда из Тель-Авива неудачно начала встречу, уступив в первой четверти со счётом 16:17, но уже в следующей десятиминутке прибавила и на большой перерыв ушла в статусе лидера — 40:35.

Во второй половине матча израильская команда продолжила наращивать преимущество. К концу третьей четверти баскетболисты «Маккаби» вели в счёте с разницей в 8 очков — 62:54. В заключительном игровом отрезке хозяева контролировали происходящее на паркете, оформив победу со счётом 84:75.

Лучшим в составе победителей стал Анжело Калойаро, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. У «Панатинаикоса» дабл-дабл был на счету Ника Калатеса — 14 очков и 10 передач.