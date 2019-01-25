17 очков Джеймса помогли «Олимпии Милан» победить «Жальгирис»

«Олимпия Милан» добыла домашнюю победу в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги над «Жальгирисом». Итальянская команда с первых минут захватила инициативу и в стартовой четверти повела с разницей в 8 очков — 21:13. Во второй четверти каунассцам удалось немного сократить отставание в счёте — 30:34.

Во второй половине «Жальгирис» продолжил сокращать дефицит и к концу третьей четверти отставание литовского коллектива составляло 2 очка — 50:52. Но в заключительном игровом отрезке миланцам снова удалось оформить рывок и добыть победу — 80:70.

Самым эффективным в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 19 очков и совершивший 9 передач. По 17 баллов миланцам принесли Дайрис Бертанс и Владимир Мицов. У «Жальгириса» 17 очков набрал Нэйт Уолтерс.