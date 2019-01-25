В Санкт-Петербурге стартует профессиональная лига Европы 3х3

29 января в Санкт-Петербурге состоится первый тур профессиональной лиги Европы по баскетболу 3x3. В ней примут участие восемь европейских команд из топ-15 рейтинга FIBA. «Единая лига Европы 3x3» — это профессиональная лига по баскетболу 3x3 в России длительностью в шесть туров. Концептуальная особенность — проведение матчей на площадках крупных торговых центров. Вход свободный.

Промо-ролик мероприятия можно посмотреть на канале лиги в YouTube.

Программа первого тура включает в себя ряд активностей: максимальное погружение в атмосферу баскетбола 3×3, выступление ди-джеев из легендарного питерского комьюнити AVG, звёзды спорта и VIP-гости, семейная атмосфера, розыгрыши призов, чилаут-зона.

Начало: старт дивизиона PRO (9:00), старт дивизиона Elite (12:00).

Место: Санкт-Петербург, ТЦ «Галерея», Лиговский проспект, 30а.

Презентация лиги и тайминг первого тура начнутся 28 января в 20:00 в конференц-зале гостиницы «Октябрьская» (г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 10/118).