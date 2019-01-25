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Трипл-дабл Уэстбрука и 23 очка Джорджа помогли «Оклахоме» обыграть «Нью-Орлеан»

Трипл-дабл Уэстбрука и 23 очка Джорджа помогли «Оклахоме» обыграть «Нью-Орлеан»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете взял верх над «Нью-Орлеан Пеликанс» — 122:116. Определяющей стала вторая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 37:25.

В составе победителей трипл-дабл из 23 очков, 17 подборов и 16 результативных передач оформил Расселл Уэстбрук. Дабл-даблами отметились Пол Джордж (23 балла и 11 подборов) и Стивен Адамс (20 очков и 13 подборов).

У «пеликанов» дабл-даблы оформили Джру Холидэй (22 очка и 13 результативных передач) и Элфрид Пэйтон (15 баллов и 12 передач). Энтони Дэвис, Никола Миротич и Джулиус Рэндл участия в матче не принимали.

«Оклахома» (30-18) одержала четвёртую победу кряду и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. У «пеликанов» (22-27) четыре поражения в пяти матчах.

НБА - регулярный чемпионат
25 января 2019, пятница. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
122:116
(28:28, 37:25, 33:29, 24:34)
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Оклахома-Сити Тандер: Уэстбрук - 23, Джордж - 23, Адамс - 20, Грант - 14, Фергюсон - 14, Шрёдер - 10, Паттерсон - 9, Ноэль - 6, Надер - 3, Фелтон, Диалло, Луваву-Кабарро, Абринес
Нью-Орлеан Пеликанс: Холидей - 22, Миллер - 21, Окафор - 18, Диалло - 16, Пэйтон - 15, Джексон - 12, Хилл - 7, Кларк - 3, Уильямс - 2, Фрейзер, Рэндл, Джонсон, Мур
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