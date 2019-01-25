Трипл-дабл Уэстбрука и 23 очка Джорджа помогли «Оклахоме» обыграть «Нью-Орлеан»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете взял верх над «Нью-Орлеан Пеликанс» — 122:116. Определяющей стала вторая четверть, которую хозяева выиграли со счётом 37:25.

В составе победителей трипл-дабл из 23 очков, 17 подборов и 16 результативных передач оформил Расселл Уэстбрук. Дабл-даблами отметились Пол Джордж (23 балла и 11 подборов) и Стивен Адамс (20 очков и 13 подборов).

У «пеликанов» дабл-даблы оформили Джру Холидэй (22 очка и 13 результативных передач) и Элфрид Пэйтон (15 баллов и 12 передач). Энтони Дэвис, Никола Миротич и Джулиус Рэндл участия в матче не принимали.

«Оклахома» (30-18) одержала четвёртую победу кряду и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. У «пеликанов» (22-27) четыре поражения в пяти матчах.