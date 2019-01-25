Леброн Джеймс – пятый игрок, попавший в старт на Матч звёзд из 3 разных команд

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс был избран в стартовый состав на предстоящий Матч звёзд НБА по итогам комбинированного голосования болельщиков, СМИ и игроков. Ранее он приглашался в стартовую пятёрку на Матч звёзд, выступая за «Кливленд Кавальерс» и «Майами Хит». Таким образом, Джеймс стал лишь пятым игроком в истории лиги, который получил право выйти в стартовом составе Матча звёзд, представляя три разные команды.



Прежде подобное удавалось только Уилту Чемберлену (от «Филадельфия Уорриорз», «Филадельфия Сиксерс» и «Лейкерс»), Мозесу Мэлоуну («Хьюстон Рокетс», «Вашингтон Буллитс», «Атланта Хоукс»), Аллену Айверсону («Филадельфия Сиксерс», «Денвер Наггетс», «Детройт Пистонс»), Шакилу О'Нилу («Орландо Мэджик», «Лейкерс», «Майами», «Финикс Санс») и Джейсону Кидду («Финикс», «Нью-Джерси Нетс», «Даллас Маверикс»).

Определились стартовые составы на Матч звёзд НБА