Клэй Томпсон: хочу сыграть в предстоящем Матче звёзд НБА

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон уверен, что получит приглашение на предстоящий Матч звёзд НБА, хотя не был избран в стартовую пятёрку.



«Я хочу сыграть в Матче звёзд. Если «Голден Стэйт» продолжит побеждать в таком же темпе и мы будем на первом месте, то думаю, что заслужу право выступить в звёздной встрече. С учётом того, какие результаты команды показывала последние пять лет, доминируя в лиге. Это непросто. Не знаю, кому ещё удавалось подобное. Но если меня всё же не пригласят, то это не станет концом света. В таком случае я поеду на пляж и буду наслаждаться отдыхом», – цитирует Томпсона ESPN.



Защитник принимал участие в Матче звёзд четыре последних сезона подряд.



Запасные игроки на встречу будут определены в результате голосования тренеров команд НБА.

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