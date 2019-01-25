Презентованы игровые майки Матча всех звёзд НБА

«Твиттер» Матча всех звёзд НБА представил игровую форму команд этого мероприятия. Разработала майки компания Jordan Brand.

Команды, как и в прошлом году, сыграют в чёрных и белых формах с располагающимся по центру большим логотипом команды НБА, которую представляет баскетболист. Главным отличием от майки Матча звёзд—2018 будут красно-бело-синие полосы в районе шеи и плеч, а также красные звёзды по бокам.

Напомним, Матч звёзд пройдёт 18 февраля в Шарлотт.

Ранее стали известны стартовые составы команд.

В сборную Восточной конференции вошли: Кемба Уокер («Шарлотт Хорнетс»), Кайри Ирвинг («Бостон Селтикс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Кавай Леонард («Торонто Рэпторс») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).



Сборная Западной конференции: Стивен Карри, Кевин Дюрант (оба – «Голден Стэйт Уорриорз»), Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»), Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») и Пол Джордж («Оклахома-Сити Тандер»).