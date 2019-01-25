Вучевич не обеспокоен слухами о возможном обмене

Центровой «Орландо Мэджик» Никола Вучевич старается не обращать внимания на слухи о возможном обмене до дедлайна.

«Я не обращаю на это внимания. Это то, что я не могу контролировать. Могу контролировать тренировки, подготовку к матчам, мою игру, и именно на этом я фокусируюсь. Я говорю это не просто так. Это действительно моя философия, потому что нет ничего хорошего в том, чтобы думать о том, что случится до дедлайне», — приводит слова черногорского баскетболиста Clutch Points.

В нынешнем регулярном чемпионате Никола Вучевич принял участие в 47 встречах, набирая в них 20,5 очка, собирая 12,0 подбора, совершая 3,8 передачи, 1,2 блок-шота и 1,0 перехвата за 31,1 минуты игрового времени в среднем.