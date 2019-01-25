«Реал» в «Фейсбуке» популярнее 28 команд НБА

Действующий чемпион Евролиги и чемпион Испании мадридский «Реал» вышел на третье место в мире среди баскетбольных команд по количеству подписчиков в «Фейсбуке». На данный момент количество подписчиков испанского клуба насчитывает 15,9 млн пользователей социальной сети.

По этому показателю «Реал» превосходит 28 клубов НБА, в том числе и «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает Eurohoops. Уступают же мадридцы только «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго Буллз». На страницу калифорнийского клуба подписано 21,6 млн человек, а на страницу «Чикаго» — 17,9 млн пользователей «Фейсбука».

Отметим, что на страницу московского ЦСКА в социальной сети подписано немногим более 90 тыс. человек, а на страницу «Химок» около 11 тыс. человек.