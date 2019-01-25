Дабл-дабл Томаса не спас «Химки» от поражения в матче с «Баварией»

«Химки» на домашней арене потерпели поражение от «Баварии» в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Московской области здорово начала встречу, выиграв первую четверть со счётом 28:10. Но уже во второй десятиминутке мюнхенцы отыграли практически всё отставание — 35:40.

После большого перерыва гости сделали ещё один впечатляющий рывок и повели с разницей в 6 очков — 56:50. В заключительном игровом отрезке «Бавария» продолжила наращивать давление и оформила победу с двузначным счётом — 71:60.

Самым результативным в составе победителей стал Деррик Уильямс, набравший 20 очков. У «Химок» дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов оформил Малкольм Томас. Этот матч был первым для «Химок» под руководством Римаса Куртинайтиса.