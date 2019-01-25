Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол /

Дабл-дабл Томаса не спас «Химки» от поражения в матче с «Баварией»

Дабл-дабл Томаса не спас «Химки» от поражения в матче с «Баварией»
Баскетбол / Евролига

«Химки» на домашней арене потерпели поражение от «Баварии» в матче 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Команда из Московской области здорово начала встречу, выиграв первую четверть со счётом 28:10. Но уже во второй десятиминутке мюнхенцы отыграли практически всё отставание — 35:40.

После большого перерыва гости сделали ещё один впечатляющий рывок и повели с разницей в 6 очков — 56:50. В заключительном игровом отрезке «Бавария» продолжила наращивать давление и оформила победу с двузначным счётом — 71:60.

Самым результативным в составе победителей стал Деррик Уильямс, набравший 20 очков. У «Химок» дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов оформил Малкольм Томас. Этот матч был первым для «Химок» под руководством Римаса Куртинайтиса.

Евролига. 20-й тур
25 января 2019, пятница. 20:00 МСК
Химки
Химки, Россия
60:71
(28:10, 12:25, 10:21, 10:15)
Бавария
Мюнхен, Германия
Химки: Томас - 13, Микки - 13, Зубков - 8, Крокер - 7, Грин - 6, Дженкинс - 6, Бост - 4, Маркович - 3, Вяльцев, Зайцев, Моня, Губанов
Бавария: Деррик Уильямс - 20, Лучич - 15, Джедович - 10, Бартель - 7, Копонен - 6, Ло - 6, Хоббс - 4, Радошевич - 2, Данжубич - 1, Кинг, Амайце, Йович
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент