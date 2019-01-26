25 очков де Коло помогли ЦСКА победить «Барселону»

ЦСКА добыл гостевую победу в матче с «Барселоной» в 20-м туре регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в очень тяжёлой и плотной борьбе.

Первая четверть завершилась с равным счётом — 20:20. К концу первой половины матча ЦСКА повёл с небольшим преимуществом — 44:41. В третьей десятиминутке «Барселоне» даже удалось захватить лидерство, но вскоре ЦСКА исправил положение — 63:61 в пользу москвичей после третьей четверти. В четвёртом заключительном отрезке подопечные Итудиса и оформили более комфортную победу — 84:76.

Самым результативным в стане московской команды стал Нандо де Коло — 25 набранных очко. Ещё 17 баллов ЦСКА принёс Никита Курбанов. У «Барселоны» 17 баллов набрал Виктор Клавер.