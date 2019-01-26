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25 очков де Коло помогли ЦСКА победить «Барселону»

25 очков де Коло помогли ЦСКА победить «Барселону»
Баскетбол / Евролига

ЦСКА добыл гостевую победу в матче с «Барселоной» в 20-м туре регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла в очень тяжёлой и плотной борьбе.

Первая четверть завершилась с равным счётом — 20:20. К концу первой половины матча ЦСКА повёл с небольшим преимуществом — 44:41. В третьей десятиминутке «Барселоне» даже удалось захватить лидерство, но вскоре ЦСКА исправил положение — 63:61 в пользу москвичей после третьей четверти. В четвёртом заключительном отрезке подопечные Итудиса и оформили более комфортную победу — 84:76.

Самым результативным в стане московской команды стал Нандо де Коло — 25 набранных очко. Ещё 17 баллов ЦСКА принёс Никита Курбанов. У «Барселоны» 17 баллов набрал Виктор Клавер.

Евролига. 20-й тур
25 января 2019, пятница. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
76:84
(20:20, 21:24, 20:19, 15:21)
ЦСКА
Москва, Россия
Барселона: Клавер - 17, Серафен - 14, Ханга - 8, Курич - 8, Синглтон - 7, Ориола - 6, Пангос - 5, Эртель - 5, Рибас - 3, Томич - 3, Блажич, Пустовой
ЦСКА: де Коло - 25, Курбанов - 17, Родригес - 10, Питерс - 8, Клайберн - 8, Хайнс - 8, Хантер - 8, Боломбой, Ухов, Антонов, Хэкетт, М. Кулагин
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