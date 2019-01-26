Плакат «Женись на мне» от чирлидерши — в лучших фото с матча «Химки» — «Бавария»

25 января в Подмосковье на площадке стадиона «Арена-Мытищи» в матче 20-го тура Евролиги местные «Химки» потерпели поражение от «Баварии» со счётом 60:71.

Команда из Московской области здорово начала встречу, выиграв первую четверть со счётом 28:10. Но уже во второй десятиминутке мюнхенцы отыграли практически всё отставание — 35:40.



После большого перерыва гости сделали ещё один впечатляющий рывок и повели с разницей в 6 очков — 56:50. В заключительном игровом отрезке «Бавария» продолжила наращивать давление и оформила победу с двузначным счётом — 71:60.

Самым результативным в составе победителей стал Деррик Уильямс, набравший 20 очков. У «Химок» дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов оформил Малкольм Томас. Этот матч был первым для «Химок» под руководством Римаса Куртинайтиса.

Лучшие кадры матча «Химки» — «Бавария» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.