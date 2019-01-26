«Бруклин» победил «Никс», «Клипперс» — «Чикаго»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бруклин Нетс» (27-23) на домашнем паркете взял верх над «Нью-Йорк Никс» (10-37) — 109:99. Хозяева одержали шестую победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Трэй Бёрк, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 22 баллов и 13 подборов оформил Ноа Вонле. В составе победителей 19 очков в активе Тео Пинсона. Эд Дэвис оформил дабл-дабл из 17 баллов и 16 подборов.

В параллельной встрече «Лос-Анджелес Клипперс» (27-22) на выезде обыграл «Чикаго Буллз» (11-38) — 106:101.

В составе победителей трипл-дабл из 31 очка, 10 подборов и 10 результативных передач оформил Лу Уильямс. 29 баллов на счету Тобиаса Харриса. У «быков» 29 очков в активе Зака Лавина. Дабл-даблами отметились Бобби Портис (18 баллов и 14 подборов) и Чендлер Хатчинсон (14 очков и 12 подборов).