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«Бруклин» победил «Никс», «Клипперс» — «Чикаго»

«Бруклин» победил «Никс», «Клипперс» — «Чикаго»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Бруклин Нетс» (27-23) на домашнем паркете взял верх над «Нью-Йорк Никс» (10-37) — 109:99. Хозяева одержали шестую победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Трэй Бёрк, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 22 баллов и 13 подборов оформил Ноа Вонле. В составе победителей 19 очков в активе Тео Пинсона. Эд Дэвис оформил дабл-дабл из 17 баллов и 16 подборов.

В параллельной встрече «Лос-Анджелес Клипперс» (27-22) на выезде обыграл «Чикаго Буллз» (11-38) — 106:101.

В составе победителей трипл-дабл из 31 очка, 10 подборов и 10 результативных передач оформил Лу Уильямс. 29 баллов на счету Тобиаса Харриса. У «быков» 29 очков в активе Зака Лавина. Дабл-даблами отметились Бобби Портис (18 баллов и 14 подборов) и Чендлер Хатчинсон (14 очков и 12 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2019, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
109:99
(30:37, 20:23, 27:22, 22:17)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бруклин Нетс: Пинсон - 19, Напьер - 18, Дэвис - 17, Расселл - 12, Харрис - 10, Холлис-Джефферсон - 10, Куруч - 8, Кэрролл - 7, Грэм - 5, Аллен - 2, Крик - 1, Дадли, Динуайдди
Нью-Йорк Никс: Бёрк - 25, Вонле - 22, Трир - 13, Хардуэй-младший - 10, Нокс - 7, Робинсон - 6, Томас - 6, Нтиликина - 4, Ли - 3, Дотсон - 3, Кантер, Хезонья
НБА - регулярный чемпионат
26 января 2019, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
101:106
(20:27, 36:25, 26:28, 19:26)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Чикаго Буллз: Лавин - 29, Портис - 18, Паркер - 15, Маркканен - 13, Хатчинсон - 12, Данн - 9, Арчидиаконоу - 3, Селден - 2, Харрисон, Фелисио, Блэкени, Лопес
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 31, Харрис - 29, Харрелл - 11, Брэдли - 11, Робинсон - 8, Жильжо-Александер - 6, Гортат - 4, Мотли - 4, Беверли - 2, Торнвелл, Уоллес, Скотт, Марьянович
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