«Хьюстон» обыграл «Торонто», «Сакраменто» победил «Мемфис»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» (28-20) на домашней площадке обыграл «Торонто Рэпторс» (36-15) — 121:119.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 35 очков. Он реализовал лишь 2 броска из 13 из-за дуги, а также 15 из 15 с линии штрафных. 24 балла на счету у Эрика Гордона, 21 – у Кеннета Фарида (также 14 подборов).

В составе канадского клуба дабл-даблами отметились Паскаль Сиакам (22 очка и 12 подборов) и Серж Ибака (12 баллов и 14 подборов). В активе Кавая Леонарда 32 очка.

В параллельной встрече «Сакраменто Кингз» (25-24) на выезде обыграл «Мемфис Гриззлиз» (19-30) — 99:96.

26 очков в составе победителей набрал Бадди Хилд, 22 – Де’Аарон Фокс. У «Мемфиса» 18 баллов на счету Омри Каспи.