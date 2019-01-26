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«Хьюстон» обыграл «Торонто», «Сакраменто» победил «Мемфис»

«Хьюстон» обыграл «Торонто», «Сакраменто» победил «Мемфис»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Хьюстон Рокетс» (28-20) на домашней площадке обыграл «Торонто Рэпторс» (36-15) — 121:119.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Джеймс Харден, набравший 35 очков. Он реализовал лишь 2 броска из 13 из-за дуги, а также 15 из 15 с линии штрафных. 24 балла на счету у Эрика Гордона, 21 – у Кеннета Фарида (также 14 подборов).

В составе канадского клуба дабл-даблами отметились Паскаль Сиакам (22 очка и 12 подборов) и Серж Ибака (12 баллов и 14 подборов). В активе Кавая Леонарда 32 очка.

В параллельной встрече «Сакраменто Кингз» (25-24) на выезде обыграл «Мемфис Гриззлиз» (19-30) — 99:96.

26 очков в составе победителей набрал Бадди Хилд, 22 – Де’Аарон Фокс. У «Мемфиса» 18 баллов на счету Омри Каспи.

НБА - регулярный чемпионат
26 января 2019, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
121:119
(33:20, 37:41, 26:28, 25:30)
Торонто Рэпторс
Торонто
Хьюстон Рокетс: Харден - 35, Гордон - 24, Фарид - 21, Такер - 18, Риверс - 13, Эннис - 5, Грин - 3, Илариу - 2, Крисс, Найт, Кларк
Торонто Рэпторс: Леонард - 32, Грин - 22, Сиакам - 22, Ибака - 12, Пауэлл - 10, Лоури - 9, Ванвлит - 8, Ануноби - 2, Монро - 2, Майлз, Маккоу, Райт
НБА - регулярный чемпионат
26 января 2019, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
96:99
(23:24, 19:24, 29:29, 25:22)
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Мемфис Гриззлиз: Касспи - 18, Конли - 16, Грин - 14, Джексон - 11, Марк Газоль - 11, Мэк - 8, Ноа - 7, Картер - 6, Холидэй - 3, Темпл - 2, Уошберн, Кабокло, Рэбб
Сакраменто Кингз: Хилд - 26, Фокс - 22, Бьелица - 17, Багли III - 14, Коли-Стайн - 11, Богданович - 5, Феррелл - 3, Шамперт - 1, Мейсон, Джайлс, Маклемор, Джексон, Куфос
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