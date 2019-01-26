Роскошные передачи Митчелла и Рубио — в обзоре матча «Юта» — «Миннесота»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» принимала «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на «Вивинт Смарт Хоум Арене» и завершилась со счётом 106:102 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, собравший коллекцию из 33 очков, 10 подборов, 4 передач, 3 блок-шотов и одного перехвата. Защитник «Джаз» Донован Митчелл набрал 24 очка, отдал 11 результативных передач, собрал 7 подборов, а также совершил один перехват и один блок. Разыгрывающий Рики Рубио записал в актив 6 очков, 4 передачи, 2 подбора и один перехват.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Юта» (28-22) занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции, «Миннесота» (24-25) — 11-е.