Сокрушительные данки Адетокунбо — в видеообзоре матча «Милуоки» — «Шарлотт»

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Милуоки на арене «Файсерв-форум» и завершилась со счётом 108:99 в пользу хозяев.

Лучшим игроком матча стал форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо, за 38 минут набравший 34 очка, собравший 14 подборов, отдавший 3 результативные передачи, а также совершивший 3 перехвата и 3 блок-шота. 24-летний грек реализовал 14 бросков из 21 с игры и 6 штрафных из восьми.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Милуоки» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. Клуб из штата Висконсин одержал 35 побед и потерпел 12 поражений. «Шарлотт» (23-25) занимает 8-е место.

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