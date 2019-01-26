Мощные данки Гриффина, Окоги и Росса — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.
В подборку вошли мощные данки лидера «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, ветерана «Майами Хит» Дуэйна Уэйда, форварда «Орландо Мэджик» Терренса Росса, новичка «Шарлотт Хорнетс» Майлса Бриджеса, защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Джоша Окоги и форварда «Детройт Пистонс» Блэйка Гриффина, блок-шот форварда «Чикаго Буллз» Лаури Маркканена, роскошная передача разыгрывающего «Буллз» Криса Данна, трёхочковое попадание защитника «Финикс Санз» Эли-Франка Окобо, а также эффектный аллей-уп форварда «Мэджик» Аарона Гордона на Росса.
Видео доступно на канале НБА в YouTube.
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