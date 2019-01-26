Йованович: победа над «Ульмом» — не повод расслабляться

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Владе Йованович поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой».



«Матч с «Пармой» открывает тяжелую серию из трех выездных матчей подряд. Рассматриваем их в комплексе. На подготовку к игре с пермяками есть три дня: один — на восстановление, два — для тренировочной работы. Готовимся не только к «Парме», но одновременно и к матчу Еврокубка с АСВЕЛом.



Рассчитываю, что в каждой игре мы покажем одинаково высокий уровень самоотдачи и будем прогрессировать как в защите, так и в нападении. Победа над «Ульмом» — не повод расслабляться, нам необходимо улучшать турнирное положение в Единой лиге ВТБ», — приводит слова Владе Йовановича официальный сайт краснодарской команды.