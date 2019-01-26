Блок-шот Курбанова — лучший момент 20-го тура Евролиги

Официальный канал Евролиги в YouTube опубликовал подборку с лучшими моментами 20-го тура регулярного чемпионата. Третье место рейтинга досталось защитнику «Будучности» Норрису Коулу, который вколотил мощный данк в кольцо «Гран Канарии» после передачи Эдвина Джексона.

Второе место в топ-10 занял дуэт из «Барселоны». Анте Томич отдал классную передачу на Адама Хангу, а тот забил данк в кольцо ЦСКА. Лучшим же моментом 20-го тура стал блок-шот в исполнении форварда ЦСКА Никиты Курбанова, который он поставил игроку «Барселоны» Кайлу Куричу. Отметим, в той встрече Курбанов стал одним из лучших в составе «армейцев», собрав коллекцию из 17 очков, 5 подборов и 2 блок-шотов.

Все лучшие моменты 20-го тура регулярного чемпионата Евролиги можно посмотреть на официальном канале турнира в YouTube.